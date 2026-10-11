Не менее 12 человек погибли и почти 400 получили ранения в результате ракетного удара йеменских хусистов по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Это была уже третья атака на аэропорт на прошедшей неделе — и наиболее смертоносная. Среди погибших есть гражданин США, погибли, по данным саудовских властей, также граждане Бангладеш, Иордании, Палестины, Сирии, Судана и Египта и четверо саудовских подданных.

На кадрах видно, что здание аэровокзала получило повреждения. Аэропорт временно закрыт.

Удар прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он резко осудил его и отметил, что Соединённые Штаты «очень быстро» могут принять решение о том, чтобы присоединиться к ударам, которые Саудовская Аравия наносит по хуситам. Ранее США, как сообщается, отвергали просьбы Эр-Рияда присоединиться к кампании. Атаку на аэропорт осудил также ряд стран Ближнего Востока. В ЕС её назвали «актом террора».

Поддерживаемая Ираном группировка «Ансар Алла», известная как хуситы, контролирует значительную часть территории Йемена, включая столицу. Саудовская Аравия поддерживает её противников — международно признанные власти Йемена. В июле, после действововашего несколько лет перемирия, стороны возобновили удары друг по другу. Хуситы атакуют объекты нефтяной промышленности и гражданскую инфраструктуру в Саудовской Аравии. Одновременно они начали наступление на юго-западе Йемена и вышли к Баб-эль-Мандебскому проливу. Саудовская Аравия, в свою очередь, наносит воздушные удары по хуситам. Помощь ей обещали Пакистан и Турция. (svoboda.org)