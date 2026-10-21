Массовые беспорядки во Франции, произошедшие в минувшие выходные, станут одними из крупнейших в стране, на этом фоне страховщики могут понести убытки в размере до €1,2 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

«По данным аналитиков Morningstar DBRS, страховщикам грозит до 1,2 млрд евро убытков, в то время как брокеры также заявили, что потенциальные убытки могут превысить 1 млрд евро. Хотя к вечеру понедельника на улицах стало спокойнее, они заявили, что расходы могут вырасти еще больше, если беспорядки продолжатся», — говорится в материале.

По словам аналитика Morningstar Маркоса Альвареса, массовые беспорядки во Франции становятся «похожими на стихийные бедствия», и теперь каждый год ожидается ущерб в сотни миллионов евро.

Убытки от беспорядков, произошедших в эти выходные, быстро превысили сумму страховых убытков в размере более €700 млн от беспорядков в 2023 году, которые продолжались более недели. По словам Альвареса, это произошло из-за того, что недавнее уличное насилие было «очень интенсивным и широко распространенным», а также из-за того, что инфляция привела к росту стоимости возмещения ущерба.

По оценке министра торговли Франции Сержа Папена, пострадали по меньшей мере 3000 предприятий по всей стране. Среди магазинов, подвергшихся нападению, были точки розничной торговли предметами роскоши, такие как Louis Vuitton и Kenzo.