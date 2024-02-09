Россия и Украина «рано или поздно всё равно договорятся».

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер заверил, что хочет добиться разрешения ситуации в Украине путем переговоров.

Путин подчеркнул, что не Россия довела ситуацию на Украине до той точки, «в которой мы находимся», а «наши партнеры и оппоненты».

По мнению Путина, украинские власти отказались от переговоров с Россией из-за давления со стороны США.

Он выразил уверенность, что «всё равно отношения между народами восстановятся», но для этого потребуется много времени.