Совет прессы Азербайджана предупредил о случаях мошенничества от имени известных журналистов. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты в WhatsApp, через которые рассылаются сообщения различного содержания.

Как сообщили # в Совете печати, информация о подобных случаях стала поступать в последние дни.

По данным правоохранительных органов, за этой деятельностью стоят организованные киберпреступные сети, находящиеся за пределами Азербайджана.

«Используя алгоритмы искусственного интеллекта и специальное программное обеспечение, эти группировки выбирают своими целями государственных служащих, сотрудников различных предприятий и организаций, журналистов и других граждан. Несмотря на многочисленные просветительские мероприятия, некоторые люди по-прежнему становятся жертвами подобных мошеннических действий», — говорится в сообщении.

Совет прессы призывает журналистов и работников медиа быть внимательными, не доверять подозрительным сообщениям без проверки, не отвечать на них и не распространять их содержание, даже если они отправлены от имени знакомых лиц.

«Важно проверять источник и достоверность информации, особенно если она несет общественно-политическое содержание. Нельзя забывать, что сообщения, отправленные через фальшивые аккаунты, нацелены на создание ложного представления о людях, подрыв их репутации, а также введение общественности в заблуждение», — отмечается в сообщении.

Совет прессы рекомендует при столкновении с подобными случаями обращаться в полицию, а также в Национальное агентство по кибербезопасности.