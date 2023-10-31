Совет прессы приостановил выдачу жилетов с надписью «PRESS». Это решение мотивировано тем, что некоторые работники СМИ используют фальшивые жилеты, якобы выданные Советом прессы.

«Жилеты выдавались редакциям на основе письменных обращений. Однако это создало возможность для приобретения жилетов случайными людьми, осуществляющими медийную деятельность. Поэтому, выдача жилетов приостановлена», — сказано в сообщении Совета прессы.

Жилеты с надписью «PRESS» предназначены для опознавания журналистов во время массовых акций, экстремальных ситуаций и не должны использоваться для целей, не связанных с медийной деятельностью. Это противоречит не только Кодексу этического поведения журналистов, но и порождает юридическую ответственность.

Совет сообщил о подготовке новых варианта жилетов «PRESS» и правил их выдачи редакциям. В ближайшее время будут обнародованы новые условия предоставления жилетов, сказано в сообщении. (Turan)