В ходе спасательных работ в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обнаружен автомат Калашникова, рукоять которого раскрашена в триколор и имеет надпись «За свободу России», пишет издание Baza в Telegram.

Кроме того, во время работы сотрудники спецслужб поручили спасателям собирать все найденные телефоны, так как была информация, что один из террористов потерял смартфон. Впоследствии информация подтвердилась: смартфон преступника был обнаружен.

По данным издания, террористы намеренно поджигали эвакуационные выходы, чтобы заблокировать людей внутри «Крокус Сити Холла». Сотрудники оперативных служб определили, что террористы поджигали здание не беспорядочно. Они выбирали места около эвакуационных выходов.