В Азербайджане ужесточается ответственность офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, а также вводится альтернативный вид наказания.

Как сообщает #, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Законопроект предусматривает административную ответственность указанных категорий военнослужащих за отсутствие в воинской части или по месту службы более одних суток.

Так, за самовольное оставление воинской части или места службы офицером, прапорщиком, мичманом или военнослужащим сверхсрочной действительной военной службы, а также за неявку без уважительных причин в установленный срок в воинскую часть или к месту службы на период свыше одних суток, но не более десяти суток, предусматривается штраф в размере от 200 до 300 манатов либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, административный арест на срок до 15 суток.

Согласно действующему Кодексу, за указанное правонарушение предусмотрен административный арест на срок до 20 суток.

За повторное совершение аналогичных действий в течение одного года со дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания предусматривается штраф в размере от 300 до 500 манатов либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, административный арест на срок от 10 суток до одного месяца.

В соответствии с действующим Кодексом за повторное совершение данного административного проступка предусмотрен административный арест на срок от 15 суток до одного месяца.

Отмечается, что наряду с ужесточением ответственности введение альтернативного наказания в виде штрафа является прогрессивным шагом.