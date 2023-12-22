Меняется предельный возраст пребывания на срочной действительной военной службе для военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, гизирей и мичманов в мирное время.

Это нашло отражение предложенной поправке к «Положению о прохождении военной службы», обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии со статьей 39 Закона Азербайджанской Республики «О военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих срочной действительной военной службы устанавливается 36,5 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, гизирей и мичманов — 48 лет.

Согласно действующему законодательству, в соответствии со статьей 16 Закона Азербайджанской Республики «О военной службе», в мирное время предельный срок службы военнослужащих в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики составляет для военнослужащих срочной службы 37 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной службы, гизирей и мичманов 45 лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.