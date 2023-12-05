Согласно проекту, в соответствии со статьей 39 Закона Азербайджанской Республики «О военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих срочной действительной военной службы устанавливается 36,5 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, гизирей и мичманов — 48 лет.

Согласно действующему законодательству, в соответствии со статьей 16 Закона Азербайджанской Республики «О военной службе», в мирное время предельный срок службы военнослужащих в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики составляет для военнослужащих срочной службы 37 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной службы, гизирей и мичманов 45 лет.

В целях более длительного использования сложившегося опыта военнослужащих повышается минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию в качестве военнослужащего.

Предлагается увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию в качестве военнослужащего с 20 до 25 календарных лет.

Также отменяется предельный возраст пребывания в запасе для военнослужащих-женщин. В настоящее время предельный возраст пребывания женщин в запасе составляет 50 лет.

Отмечено, что в целях устранения противоречий между Законом «О воинской обязанности и военной службе» и Положением «О порядке прохождения военной службы» в связи с предельным возрастом пребывания женщин на действительной военной службе, обеспечения гендерного равенства и в Вооруженных силах считается целесообразным уравнять предельный возраст пребывания в запасе военнослужащих женского и мужского пола.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.