В Азербайджане повышается предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменения в законы «Об утверждении Положения о прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно документу, вынесенному на обсуждение на сегодняшнем онлайн-заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, предлагается определить возрастные пределы для прапорщиков и мичманов первого разряда — 35 лет, второго разряда резерва — 45 лет, третьего разряда резерва — 55 лет.

Проект изменений подготовлен для совершенствования правил прохождения действительной военной службы прапорщиками и мичманами, а также ряда норм.

Согласно действующему законодательству для всех прапорщиков и мичманов срок пребывания на действительной военной службе в мирное время установлен в 5 лет.

Учитывая, что военнослужащие, обучавшиеся в средних специальных учебных заведениях (ССуЗы) специального назначения, готовящих военнослужащих, а также в аналогичных средних специальных учебных заведениях зарубежных стран, являются специализированными профессиональными кадрами, в проекте предлагается установить десятилетний срок пребывания на действительной военной службе в мирное время для прапорщиков и мичманов, окончивших ССуЗы и аналогичные учебные заведения за рубежом, для более длительного использования их знаний и навыков в обороне страны.

В соответствии с действующим законодательством в список лиц, которые могут быть приняты на действительную военную службу прапорщиков и мичманов, включены также военнообязанные до 40 лет (кроме офицеров). В проекте предлагается конкретизировать выражение «военнообязанные до 40 лет», заменив его выражением «прапорщики и мичманы, находящиеся в резерве, не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, солдаты, матросы, сержанты, находящиеся в резерве, до 40 лет».

Отметим, что согласно действующему закону, для прапорщиков и мичманов третьего разряда резерва предельный возраст составлял 50 лет.