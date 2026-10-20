Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве».

«Ратифицировать соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сербия о военно-техническом сотрудничестве, совершенное в Белграде 29 ноября 2023 года», — говорится в указе президента, подписанном 19 октября и во вторник опубликованном в официальных СМИ.

Документ направлен на установление и развитие взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Сербией на основе равноправия и в соответствии с национальным законодательством двух стран.

Соглашение предусматривает взаимные поставки продукции военного назначения. К ней относятся вооружение и военная техника, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, разработанные или переданные в рамках сотрудничества, включая исключительные права на них, информация и документация в военно-технической сфере.