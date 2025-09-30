Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о сотрудничестве в сфере общественного здравоохранения между странами СНГ.

Решение принято на сегодняшнем пленарном заседании в рамках осенней сессии парламента.

«Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения» было принято с некоторой оговоркой.

Согласно документу, поскольку Азербайджан не является участником Соглашения от 16 октября 2015 года о сотрудничестве стран СНГ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, республика не считает себя связанной положениями данного документа.

Также отмечается, что до полного устранения последствий конфликта между Баку и Ереваном и нормализации отношений положения настоящего соглашения не будут применяться азербайджанской стороной в отношении Армении.