Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс выразил мнение, что глава государства Дональд Трамп поддержал бы его на выборах президента страны в 2028 году. Об этом политик заявил в интервью порталу 2WAY.

По словам Вэнса, он еще не принял решение об участии в президентской гонке и не обсуждал этот вопрос с Трампом. При этом вице-президент сказал, что Трамп оказал бы ему поддержку в президентской предвыборной кампании.

Вэнс подчеркнул, что сейчас в центре его внимания находятся промежуточные выборы в американский конгресс.