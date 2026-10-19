Президент США Дональд Трамп выразил поддержку нынешнему премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в свете предстоящих парламентских выборов. Он назвал Нетаньяху «великим воином» и «партнёром во имя мира» в борьбе с Ираном.

«Если бы у Израиля был другой лидер, то есть кто угодно, кроме Биби [популярное прозвище Биньямина Нетаньяху – РС], Америке пришлось бы делать эту работу самой, а я этого не хочу», – написал Трамп в своей соцсети Truth, и подчеркнул, что это именно тот партнёр, «которого требуют Соединённые штаты – страна, которая столько сделала для Израиля».

Своё заявление Трамп сделал всего через пять дней после того, как 13 октября сказал, что пока не думал о поддержке той или иной кандидатуры на выборах в Израиле. Ранее Трамп критиковал Нетаньяху и его команду за недостаточное участие в военной кампании против Ирана.

Нетаньяху, со своей стороны, поблагодарил президента США и сказал, что у Израиля никогда не было союзника в Белом доме лучше, чем Трамп. «Вместе мы сделали великие дела, и вместе, в ближайшие два года, мы завершим миссию и уничтожим иранскую ядерную программу», – пообещал он.

К Нетаньяху присоединились министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. «Только один человек достоин быть премьер-министром – это Биньямин Нетаньяху. Вопрос в том, кто будет рядом с ним», – заявил Бен Гвир.

Главный соперник Нетаньяху на предстоящих выборах, бывший главнокомандующий израильской армии и лидер партии «Яшар» Гади Эйзенкот на встрече со студентами Тель-Авивского университета сказал, что, при всём его уважении к президенту США, Израиль остаётся демократической страной, и выбирать премьер-министра будут сами граждане.

Выборы в Кнессет – парламент Израиля – состоятся 27 октября. Нетаньяху и его правая партия «Ликуд» пользуются поддержкой части израильтян, но имеют и значительное число оппонентов, которые обвиняют премьер-министра в коррупции. Нетаньяху и руководство Израиля также подвергаются острой критике за то, что, несмотря на предупреждения разведок, не предотвратили нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, и за то, что комиссия по расследованию этих событий так и не была создана. (svoboda.org)