Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» максимально мобилизует силы для уверенной победы на предстоящих парламентских выборах, заявил председатель партии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Парламентские выборы назначены на 26 октября. Они пройдут по пропорциональной системе с проходным барьером в 5%. Согласно последним опросам, шансы попасть в парламент есть у двух-пяти партий. Лидерство с большим отрывом сохраняет за собой «Грузинская мечта», а «Единое национальное движение» находится на втором месте.

«Нашей главной задачей будет мобилизация наших сил, и 26 октября страна должна победить, должна отпраздновать сильную, историческую победу… Мы должны получить конституционное большинство», – заявил Гарибашвили.

По его словам, избирателям предстоит сделать очевидный выбор: поддержать «Грузинскую мечту» и ее основателя Бидзину Иванишвили или «антинациональные вражеские силы».

«К примеру, Мелия или Гварамия и объединение этих ничтожеств, активность «Лело», «нацев». Все хорошо знают, что это ответвления одной партии, этой злой, враждебной силы», – сказал Гарибашвили.

В «Грузинской мечте» часть оппозиции называют «коллективным Нацдвижением». Это крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение», основанные ее бывшими членами партии «Дроа», «Гирчи – больше свободы», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», партии «Лело для Грузии», «За Грузию» и ряд других мелких организаций.