Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает смешным говорить во время операции в секторе Газа о проведении выборов.

«Это должен решить израильский народ. Я думаю, смешно об этом говорить. Это как если бы после теракта 9 сентября [в США], когда вы находитесь в самом разгаре войны с группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РФ — прим. ТАСС). И тогда израильтяне сказали бы: знаете, сейчас нам нужны новые выборы в США», — сказал Нетаньяху в эфире телеканала CNN.

«Я думаю, что израильтяне понимают, что если бы мы провели выборы сейчас, прежде чем война будет выиграна <…>, у нас будет как минимум шесть месяцев национального паралича, который означает, что мы проиграем войну», — отметил премьер-министр. Он также добавил, что считает, что большинство израильтян поддерживают его политику.