Предложение премьер-министра Ирака объединить энергетические, транспортные и коммуникационные сети государств региона имеет значение далеко за пределами Ближнего Востока. Для Багдада это возможность превратить выгодное географическое положение в источник экономического и политического влияния, а для Азербайджана — дополнительный повод оценить перспективы взаимодействия с Ираком в условиях меняющейся архитектуры евразийских транспортных коридоров. Главный вопрос заключается в том, смогут ли новые инфраструктурные инициативы связать Персидский залив с Каспийским регионом и Южным Кавказом или конкуренция за грузопотоки станет препятствием для более широкого сотрудничества.

Иракский премьер Али аз-Зейди выступил за развитие региональных энергетических сетей, транспортной инфраструктуры, цифровых платежей и торговых платформ, подчеркнув необходимость обеспечения свободной торговли и бесперебойного движения по международным маршрутам. За этой инициативой стоит стремление снизить экономические издержки, повысить устойчивость поставок и укрепить взаимосвязь государств. Однако реализация подобных планов зависит не только от наличия финансовых ресурсов и инфраструктуры, но и от готовности участников согласовывать национальные интересы.

Для Ирака вопрос имеет особую актуальность. Страна стремится расширить экономические возможности за пределами нефтяного сектора, укрепить связи с соседями и превратить свою территорию в транзитное пространство между Персидским заливом, Турцией и европейскими рынками. Одним из ключевых элементов этой стратегии является проект «Дорога развития», предполагающий соединение порта Эль-Фау с турецкой границей посредством железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Если проект будет реализован в полном объеме, он сможет изменить логистические возможности Ирака и усилить его роль в региональной торговле.

Но развитие этого направления затрагивает интересы других государств, которые уже участвуют в формировании транспортных связей между Азией и Европой. Турция стремится укреплять позиции транзитного узла, государства Персидского залива инвестируют в порты и логистику, а Иран заинтересован в сохранении доступа к региональным рынкам. В результате инфраструктурные проекты становятся не только экономическими инструментами, но и способом перераспределения влияния.

Именно в этой ситуации значение Азербайджана приобретает особую актуальность. Страна уже располагает развитой транспортной инфраструктурой, Каспийским морским портом в Баку, железнодорожными связями с Грузией и Турцией и опытом участия в международных энергетических проектах. Через Южный Кавказ проходят важные маршруты, связывающие Каспийский регион с Черным морем и европейскими рынками. Развитие Среднего коридора дополнительно укрепляет позиции Азербайджана как одного из ключевых транзитных участников евразийской торговли.

Поэтому расширение транспортных возможностей Ирака следует рассматривать не только как появление потенциального конкурента, но и как возможность для Азербайджана укрепить экономические связи с Ближним Востоком. Если новые маршруты будут согласованы между собой, иракская инфраструктура сможет расширить доступ товаров к рынкам Персидского залива, тогда как Азербайджан сможет предлагать дополнительные возможности для перевозок через Каспий и Южный Кавказ. Такая модель позволила бы связать несколько транспортных направлений в более широкую сеть, не ограничивая торговлю одним маршрутом.

При этом важно понимать, что подобная взаимосвязь пока остается перспективой, а не результатом уже достигнутых соглашений. Иракская инициатива сама по себе не означает включения Азербайджана в проект «Дорога развития» или создание прямого транспортного коридора между двумя странами. Для этого потребуются конкретные договоренности, экономические расчеты, согласование процедур и гарантии безопасности перевозок. Однако двусторонние отношения уже создают основу для обсуждения таких возможностей.

В декабре 2025 года в Баку состоялось четвертое заседание совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Ираком. Стороны обсудили расширение торговых связей, инвестиции, энергетику, цифровое развитие и другие направления взаимодействия. Иракская сторона также подчеркнула необходимость заключения соглашения о наземных перевозках, отметив географическое положение Азербайджана на Шелковом пути и его роль в международных транспортных связях. Это придает вопросу практическое значение: речь идет не только о совпадении стратегических интересов, но и о существующей двусторонней повестке.

Дополнительный импульс отношениям придала встреча премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым 5 сентября 2026 года. Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в торговле, инвестициях, туризме и транспорте, а также возможности расширения двустороннего товарооборота и привлечения взаимных инвестиций. Обсуждались и вопросы развития инфраструктурных проектов. Это показывает, что укрепление связей с Ираком уже входит в практическую экономическую повестку Баку, хотя прямой связи между этой работой и новой инициативой по объединению региональных сетей официально не заявлено.

Для Азербайджана возможное углубление сотрудничества имеет несколько измерений. Первое — расширение рынков для ненефтяного экспорта. Ирак может представлять интерес для азербайджанских производителей и компаний, работающих в сфере строительства, логистики, цифровых решений и услуг. Второе — участие азербайджанского бизнеса в восстановлении и модернизации иракской инфраструктуры. Третье — развитие транспортных связей, способных упростить доставку товаров и расширить деловые контакты между двумя странами.

Особенно перспективным направлением может стать обмен опытом в инфраструктурном строительстве и цифровизации государственного управления. Азербайджан располагает опытом реализации крупных транспортных и энергетических проектов, а также восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях. Ирак, в свою очередь, заинтересован в модернизации дорог, повышении эффективности перевозок и привлечении инвестиций. Такое взаимодействие может придать двусторонним отношениям более практический характер и постепенно расширить их за пределы традиционных политических и торговых контактов.

Вместе с тем необходимо учитывать, что развитие иракских маршрутов не гарантирует автоматического роста грузопотоков через Азербайджан. У транспортных операторов есть собственные коммерческие критерии: стоимость доставки, время в пути, надежность пограничных процедур, страховые расходы и предсказуемость маршрута. Если путь через Ирак и Турцию окажется более выгодным для определенных категорий грузов, часть перевозок может направиться по нему. Если же новые маршруты будут дополнять Средний коридор и обеспечивать доступ к новым рынкам, возникнут возможности для расширения общей торговли.

Следовательно, Азербайджану важно не просто наблюдать за развитием инфраструктуры в соседних регионах, а своевременно оценивать, где могут появиться новые экономические ниши. Для этого необходимы переговоры о наземных перевозках, развитие деловых контактов, согласование логистических процедур и оценка возможностей участия азербайджанских компаний в иракских проектах. Чем конкретнее будут эти договоренности, тем выше вероятность того, что географические преимущества страны превратятся в дополнительные доходы и инвестиции.

Не менее значимым остается фактор безопасности. Ближний Восток подвержен конфликтам, политическим кризисам и перебоям в работе транспортной инфраструктуры. Для Азербайджана развитие связей с Ираком должно сопровождаться оценкой рисков, связанных с транзитом через третьи страны, защитой грузов и устойчивостью цепочек поставок. При этом диверсификация маршрутов сама по себе способна повысить устойчивость торговли, поскольку снижает зависимость от единственного направления.

В более широком контексте инициатива Ирака отражает процесс формирования многомаршрутной евразийской транспортной системы. В ней Южный Кавказ может сохранять важную роль, а Азербайджан — укреплять позиции связующего звена между Центральной Азией, Каспийским регионом, Турцией и Европой. Одновременно расширение связей с Ираком способно придать этому географическому преимуществу дополнительное измерение, открывая перспективы для торговли и экономического сотрудничества с рынками Ближнего Востока.

Однако для реализации такого сценария недостаточно политических заявлений о необходимости интеграции. Потребуются коммерчески обоснованные проекты, надежная инфраструктура, согласованные правила перевозок и готовность государств координировать свои интересы. Если эти условия будут выполнены, развитие иракских транспортных маршрутов сможет не только усилить позиции Багдада, но и создать дополнительные возможности для Азербайджана. Если же страны сосредоточатся исключительно на конкуренции за грузопотоки, регион получит несколько параллельных проектов, эффективность которых будет ограничена национальными противоречиями.

Таким образом, для Баку инициатива Ирака важна не сама по себе, а как часть более масштабной перестройки торговых и транспортных связей Евразии. Азербайджан уже обладает инфраструктурными преимуществами и поддерживает рабочие контакты с Ираком. Следующий шаг — превратить эти предпосылки в конкретные соглашения и экономические проекты. Именно способность соединять собственные транспортные возможности с новыми региональными направлениями будет определять, насколько успешно страна сможет укрепить свои позиции в торговле между Каспийским регионом, Ближним Востоком и Европой.

Заур Нурмамедов