Сотрудничество в сфере безопасности, добычи и переработки полезных ископаемых, развитие торговых отношений и логистики — основные темы министерской встречи в Самарканде в формате «С5+1». Взаимодействие в рамках созданного более 10 лет назад формата активизируется: после саммита на высшем уровне в Вашингтоне в ноябре 2025 года с участием лидеров стран Центральной Азии и президента США Дональда Трампа стороны стремятся перевести дипломатическое сотрудничество в конкретные экономические результаты.

«Мы хотим сделать больше — это не финал, а только начало, и мы полны оптимизма. Честно говоря, Центральная Азия — регион, которому за последние 20 лет наши политики уделяли недостаточно внимания — гораздо меньше, чем он того заслуживает. Но ситуация меняется. Именно поэтому мы здесь», — заявил Рубио журналистам на коротком брифинге в Регистане, историческом центре Самарканда, который сохранил уникальные архитектурные памятники средневековья.

Вместе с Рубио в Самарканд прибыла делегация американского бизнеса, в состав которой вошли сотни компаний, работающие в разных сферах — от IT до добычи и переработки полезных ископаемых.

«Наша цель — обеспечить, чтобы в любой точке мира, где открываются двери для американского бизнеса и торговли, мы тоже присутствовали, были на месте и готовы к взаимодействию. Если посмотреть на ситуацию, то уже давно всем очевидна важность Центральной Азии — всех пяти стран», — прокомментировал Рубио, добавив, что вместе с ним прибыли «представители почти 300 американских компаний, которые изучают открывающиеся возможности».

США понимают стратегическое значение региона, который лежит между двумя крупными державами — Россией и Китаем, отмечают в Госдепе США. Рубио заявил, что его визит и стратегия США в целом не содержат призывов ограничить сотрудничество с другими странами.

На встрече с министрами иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Рубио вновь подчеркнул, что США хотят укрепить свое присутствие, не требуя при этом от правительств стран региона делать выбор в пользу той или иной конкурирующей державы.

В последние годы Китай наращивает присутствие в Центральной Азии, в том числе в добывающем секторе, тогда как Россия сохраняет связи с регионом посредством трубопроводов, соглашений в сфере безопасности и трудовой миграции. Вторжение России в Украину побудило правительства стран Центральной Азии заняться диверсификацией своих международных связей.

Отвечая на вопрос о том, как США намерены конкурировать с Китаем, Рубио заявил, что Вашингтон стремится обеспечить равные возможности для американского бизнеса, а не требует от правительств стран региона разрывать уже существующие отношения.

«Речь не идет о том, чтобы прийти сюда и сказать: «Перестаньте общаться с кем-то еще» или «Прекратите сотрудничать с другой страной»», — отметил он.

Рубио сообщил, что американская делегация прибыла для поиска возможностей в сфере инвестиций и торговли, а речь идет о соглашениях на миллиарды долларов. (azattyqasia.org)