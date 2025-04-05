Азербайджан и Узбекистан планируют расширять сотрудничество в сфере туризма.

4 апреля в Самарканде состоялась встреча председателя Комитета по туризму Умида Шадиева с заместителем председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азадой Гусейновой.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между Государственным унитарным предприятием «Национальный PR-центр» и Бюро по туризму Азербайджана. Документ направлен на развитие и продвижение единого туристического маршрута по Великому шелковому пути.

Основной целью сотрудничества является консолидация туристических ресурсов двух стран в рамках инициативы Joint Silk Road Highlights Tour. Проект предусматривает совместное продвижение туристических маршрутов в странах Центральной Европы, а также акцент на ключевых исторических достопримечательностях Шелкового пути, таких как Баку, Шемаха, Шеки, Хива, Бухара и Самарканд.

В рамках меморандума стороны также договорились о проведении совместных B2B-мероприятий, роуд-шоу и участии в международных туристических выставках.

«Азербайджан и Узбекистан, занимающие ключевые позиции на центральном отрезке Шелкового пути, укрепляют партнерство для повышения конкурентоспособности на мировом туристическом рынке. Подписание документа открывает новые возможности для развития отрасли и усиления культурно-экономических связей между странами», — отмечается в информации.

Подписание меморандума подчеркивает важность укрепления туристических связей между двумя странами и открывает новые возможности для дальнейшего развития отрасли. (yuz.uz.ru)