В городе Ханкенди подписан меморандум о взаимопонимании по проекту ECOLEAD.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Генеральной прокуратуры, меморандум о взаимопонимании подписали заместитель генерального прокурора Гейдар Мамедов, заместитель министра экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева и ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев.

Отмечалось, что меморандум направлен на расследование противоправных действий против охраны окружающей среды, предотвращение правонарушений в этой сфере, обмен собранными знаниями и данными, а также расширение связей сотрудничества в целях более оперативного и эффективного выполнения сторонами функций в пределах своих полномочий.