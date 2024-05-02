В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу между Азербайджанским Национальным Музеем Искусств и Санкт-Петербургской Академией Художеств им. И.Репина был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает #.

Цель меморандума заключается в расширении сотрудничества в сфере сохранения и популяризации культурного наследия, обмена опытом, расширении культурного сотрудничества между двумя учреждениями, а также в проведении совместной научно-исследовательской работы, консервации и реставрации произведений искусства, сотрудничестве в организации выставок, семинаров, конференций. Меморандум подписали директор Азербайджанского Национального Музея Искусств Ширин Меликова и ректор Санкт-Петербургской Академии Художеств Семен Михайловский.