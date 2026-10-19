По меньшей мере два человека погибли после того, как почувствовали себя плохо на концерте Unreal x Jeton в Конгресс-центре в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

По его информации, три человека были госпитализированы из-за недомогания на концерте, который посетило еще примерно 5 тыс. человек. Двое человек умерли после доставки в больницу, еще один находится под наблюдением врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщил телеканал, мероприятие было остановлено раньше назначенного времени, а посетители эвакуированы. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.