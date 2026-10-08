Власти Стамбула эвакуировали жителей трех зданий поблизости от обрушившегося семиэтажного дома в районе Малтепе, посчитав их небезопасными. Об этом сообщил губернатор мегаполиса Давут Гюль.

«Эвакуированы три небезопасных дома. Проживающие в них 44 гражданина в координации с префектурой размещены в отеле», — сказал он журналистам на месте происшествия.

По словам губернатора, продолжаются поиски трех человек, оказавшихся под завалами. «Мы пытаемся добраться до трех наших граждан в возрасте 20, 40 и 60 лет. Продолжается лечение ранее госпитализированных шести человек, один из которых находится в тяжелом состоянии», — отметил Гюль. Он добавил, что муниципальные службы продолжают контролируемый снос дома, чтобы не допустить его обрушения на соседние строения.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли 2 человека, 10 спасены. Все они являются местными гражданами. Инцидент произошел рано утром в четверг в квартале Джевизли в азиатской части Стамбула. Обрушились три этажа с одной из сторон дома. На его нижних этажах располагались текстильная мастерская и коммерческие лавки. По данным местных властей, дом был построен в 1987 году и изначально состоял из пяти этажей. Впоследствии в нем были незаконно достроены два этажа. Прокуратура Стамбула проводит расследование происшествия. По ее решению задержаны архитектор, по проекту которого возводился дом, и начальник строительства.