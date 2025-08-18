Из прифронтовых районов Донеччины после прорыва российских войск в направлении Доброполья и Золотого Колодезя эвакуировали 7000 человек, сообщил собеседник «Новой газеты Европа», участвовавший в совещании Донецкой военной администрации (ОВА). Это произошло 14 августа, за день до встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Глава ОВА Вадим Филашкин в минувший четверг сообщил о принудительной эвакуации семей с детьми из города Дружковка и сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское. В этих населенных пунктах должны были находиться 1879 детей, отмечал он. Тогда же отменили последнюю электричку из Дружковки в Краматорск и Славянск. Незадолго до этого власти Украины стали эвакуировать жителей города Доброполья и окрестных сел.

В подконтрольных ВСУ городах Донецкой области из-за российского наступления, имеющего целью окружение крупного логистического узла — Покровска, а также обстрелов ракетами, авиабомбами и дронами гражданская жизнь почти остановилась, рассказал корреспондент «Новой». То же касается и Доброполья и Дружковки. Дороги и блокпосты в населенных пунктах, которые после первой крупной эвакуации 2022 года вернулись к более или менее спокойной жизни, покрылись антидроновыми сетками. В Константиновке и Покровске закрыли большинство общественных заведений, отделения государственной почты и продуктовые магазины.

О прорыве за бывшую почти неподвижной линию фронта в Донецкой области Россия сообщала примерно с 12 августа. За несколько суток ВС РФ образовали длинный узкий выступ в северном и западном направлении (на Доброполье — оно располагается к северу от Покровска) и заняли ряд поселков, включая Грузское и Веселое. Таким образом, как отмечали военные аналитики, российская армия хотела окружить Покровск и перерезать пути снабжения города, обороняющегося уже более полутора лет.

Однако 16 августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные остановили продвижение России. В операции приняли участие в том числе бойцы подразделения Нацгвардии «Азов». В нем в свою очередь пояснили, что за трое суток боев удалось «зачистить» шесть населенных пунктов, которые ранее были заняты российскими войсками.

По данным украинского ресурса DeepState, за июль российская армия оккупировала 564 кв. км украинских территорий — больше чем за все остальные месяцы 2025-го. (moscowtimes.ru)