Российская авиация продолжает ронять бомбы на дружественные города по пути в Украину. На этот раз самая тяжелая из имеющихся в арсенале у ВВС РФ планирующих бомб, ФАБ-1500 весом 1,5 тонны, рухнула на магазин в городе Енакиево в оккупированной Донецкой области.

Как видно в ролике, размещенном каналом Nexta, гигантская бомба, пробив крышу, разворотила полмагазина. Если бы она взорвалась, разрушения были бы несоизмеримо больше: на месте падения образовалась бы воронка около 20 метров в диаметре и 6 метров глубиной. «Одна такая бомба разрушает несколько зданий», — рассказывал Financial Times украинский военнослужащий Влад, сражающийся в Донецкой области. Другой солдат, Богдан, назвал планирующие бомбы «исключительно страшными и смертельными».

Россия стала в прошлом году переделывать советские бомбы в планирующие, добавляя им раскрывающиеся крылья и спутниковую навигационную систему. Самолеты могут запускать их, находясь за 60–70 км от линии фронта, после чего снаряды летят до цели. По словам аналитиков близкой к Министерству обороны Украины группы Deep State и украинских военнослужащих, у СБУ практически нет способов эффективно противодействовать планирующим бомбам. «Они очень просты по своей сути, их нельзя подавить [средствами радиоэлектронной борьбы], от них нельзя спрятаться, единственный способ — это сбить бомбардировщик, несущий такую бомбу», — сказал FT министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По данным Минобороны Украины, только с начала этого года российская авиация сбросила на украинские позиции 3500 планирующих бомб — в 16 раз больше, чем за весь 2023 г. Только на третьей неделе марта было выпущено около 700 таких снарядов.

Обычно ВВС РФ используют бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500, которые несут 500 и 1500 кг взрывчатки соответственно.

В конце марта российские самолеты уронили две бомбы в Белгородской области. В районе села Безымено 28 марта была обнаружена фугасная авиабомба (ФАБ-250). Более 140 жителей села были эвакуированы на сутки, к вечеру бомбу вывезли и уничтожили. Вторую бомбу, ФАБ-500, нашли в селе Нечаевка. Жителей села эвакуировать не стали.

В феврале в Белгородской области упала еще одна бомба, а вот упавшая в январе на село Петропавловка Воронежской области взорвалась, повреждения получили более 100 домов, школа, дом культуры, здание администрации, пять легковых автомобилей и трактор. Пострадали четыре человека. (moscowtimes.ru)