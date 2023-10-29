Президент Чехии Петр Павел не смог удержать вертикально и уронил знамя страны на церемонии в годовщину образования Чехословакии. Об этом сообщает ČT24.

Падающее знамя сбило фуражку с головы военного, после чего тот продолжил маршировать без головного убора. Курьез произошел 28 октября в Виткове. При этом из рук чешский президент знамя все же не выпустил.

Позднее Павел извинился за инцидент в публикации в социальной сети X, отметив, что не ожидал, что знамя окажется настолько тяжелым.

«Я чувствую необходимость, по крайней мере, таким образом извиниться за физический или психологический ущерб члену Замковой стражи, которого ударило боевое знамя во время церемонии в Виткове. Это определенно не было попыткой разнообразить положенную воинскую церемонию новым элементом. Я просто недооценил вес», — рассказал чешский лидер.