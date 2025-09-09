Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные нанесли удар по поселку Яровая в Краматорском районе Донецкой области. Глава областной военной администрации сообщил, что погиб по меньшей мере 21 человек, столько же ранены. Россия удар не комментировала.

«Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов», — говорится в его заявлении.

По меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранены, уточнил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Россияне атаковали людей при выдаче пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм», — написал он в телеграме и призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Национальная полиция заявила, что удар был нанесен в 10:53. «Среди жертв — местные пенсионеры и экипаж „Укрпочты“. На месте обстрела работает полиция», — говорится в сообщении.

Краматорский район находится рядом с линией фронта. Поселок Яровая расположен в 40 км к северу от Славянска.

«От Яровой до линии боевого столкновения — около 8 км», — заявили в полиции.