Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные нанесли удар по поселку Яровая в Краматорском районе Донецкой области. Глава областной военной администрации сообщил, что погиб по меньшей мере 21 человек, столько же ранены. Россия удар не комментировала.
«Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших — более 20 человек. Нет слов», — говорится в его заявлении.
По меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранены, уточнил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Россияне атаковали людей при выдаче пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм», — написал он в телеграме и призвал жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Национальная полиция заявила, что удар был нанесен в 10:53. «Среди жертв — местные пенсионеры и экипаж „Укрпочты“. На месте обстрела работает полиция», — говорится в сообщении.
Краматорский район находится рядом с линией фронта. Поселок Яровая расположен в 40 км к северу от Славянска.
«От Яровой до линии боевого столкновения — около 8 км», — заявили в полиции.
Российские военные удар не комментировали. Накануне Минобороны России упоминало поселок в своей сводке, заявляя об ударах по «живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ» и Нацгвардии Украины «в районах населенных пунктов» Яровая и Ямполь.
На видео с места удара видны кадры разрушений, следы пожара, тела, разбросанные вблизи машины «Укрпочты». Это было одно из мобильных отделений — автомобили почты ездят по территориям, где уже не работают стационарные отделения, комментирует Украинская служба Би-би-си.
«Начальница нашего отделения Юля получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет — она уже в больнице», — написал гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
В «Укрпочте» заявили, что постоянно меняли процедуры безопасности, и, как видно на видео, автомобиль стоял под деревьями, чтобы снизить риск быть замеченными.
«Но, возможно, кто-то сдал координаты», — отметил Смилянский.