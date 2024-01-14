Сотрудников Белого дома эвакуировали в другое место в связи с митингом в поддержку палестинского народа. О ситуации в американской столице сообщает местный телеканал Fox News.

Как указано в материале, участники акции протеста устроили беспорядки рядом с официальной резиденцией президента США. В частности, они повредили окружающий территорию забор и забросали камнями сотрудников правоохранительных органов.

По информации журналистов, митинг был организован в ответ на удары Вашингтона и Лондона по позициям хуситов. Речь идет об объектах группировки, расположенных в Йемене.