Разведывательный спутник Северной Кореи сделал снимки Белого дома, Пентагона и американских авианосцев на военно-морской базе «Норфолк», сообщают государственные СМИ КНДР. Независимых подтверждений этой информации нет.

Сообщается, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын посмотрел спутниковые снимки во вторник.

На прошлой неделе Северная Корея сообщила об успешном запуске своего первого разведывательного спутника, который, как утверждается, был разработан для наблюдения за военными перемещениями США и Южной Кореи. С тех пор государственные СМИ сообщили о спутниковых снимках городов и военных баз в Южной Корее и Италии.

Как отмечает Reuters, Пхеньян пока что не опубликовал никаких изображений, снятых спутником. Южная Корея заявила, что возможности спутника КНДР не могут быть проверены. Представитель Минобороны США не смог подтвердить ТАСС достоверность сообщений о том, что разведывательный спутник КНДР сделал снимки Белого дома и Пентагона.

США и Южная Корея осудили запуск спутника и назвали это нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. (svoboda.org)