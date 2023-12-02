Запуск первого южнокорейского разведывательного спутника с помощью ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX признан успешным, аппарат вышел на нужную орбиту и передал сигнал на наземную станцию.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

«Министерство обороны и Управление программ оборонных закупок объявляют, что первый для нашей армии военный разведывательный спутник был успешно запущен 2 декабря в 03:19 [1 декабря в 21:19 мск]», — говорится в сообщении. Аппарат отделился от ракеты-носителя через 14 минут после запуска, а через 78 минут установил связь с иностранной наземной станцией. Были подтверждены штатное состояние спутника и его успешный вывод на орбиту.

«Благодаря успешному запуску разведывательного спутника наша армия получила возможности самостоятельно собирать информацию, проводить наблюдение и разведку», — отметили в министерстве. Согласно его заявлению, разведывательный аппарат станет «краеугольным камнем» при укреплении потенциала концепции Kill Chain, которая является одним из элементов трехосной системы обороны Республики Корея. Kill Chain — концепция превентивного удара по местам дислокации ракетных и ядерных сил противника.

Помимо этого, Вооруженные силы Республики Корея ведут разработку спутниковой системы раннего предупреждения. Они продолжат наращивать разведывательный потенциал, чтобы иметь подавляющее преимущество в конкуренции с КНДР, заявили в Сеуле.