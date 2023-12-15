В последние дни президентства Дональда Трампа из Белого дома пропала папка с секретными материалами о России. Она содержала строго секретную информацию, связанную со вмешательством России в американские выборы 2016 года, пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сотрудники американской разведки опасаются, что в результате этой утечки могли быть раскрыты некоторые самые охраняемые секреты США и их союзников. В папке среди прочего были необработанные разведданные о российских агентах с указанием источников получения этой информации.

Например, в пропавших документах была информация о том, как власти США поняли, что Владимир Путин пытался помочь Трампу победить на выборах 2016 года.

Информация была настолько секретной, что конгрессмены и их помощники с допуском к секретной информации могли ознакомиться с материалами папки только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Вирджиния). При этом записи, которые они делали при изучении этих документов, нельзя было уносить с собой, они хранились также в Лэнгли, в сейфе.

В последний раз эту папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Бывший президент распорядился доставить ее туда, чтобы рассекретить часть документов, связанных с расследованием ФБР о вмешательстве России в выборы. Под присмотром тогдашнего руководителя аппарата Белого дома Марка Медоуза папка была тщательно изучена помощниками республиканцев с допуском к конфиденциальной информации.

За день до ухода с президентского поста Трамп издал приказ рассекретить большую часть содержимого папки. В Белом доме было создано несколько копий отредактированной версии папки, которые собирались распространить среди республиканцев в Конгрессе и правых журналистов. Копии были отправлены адресатам, но быстро изъяты после того, как юристы Белого дома пришли к выводу, что нужна более серьезная редактура документов.

В итоге документы из этой папки так и не были опубликованы, несмотря на приказ Трампа о рассекречивании. Прошедшие цензуру копии были отправлены в Национальный архив.

Отмечается, что секретной папки не было и среди других секретных документов, которые Трамп утащил в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, о чем стало известно в прошлом году.