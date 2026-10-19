Турция намерена не пропускать военные корабли через Босфор и Дарданеллы, чтобы не допустить эскалации напряженности в Черном море. Об этом 19 октября заявили в правительстве страны.

«Турция намерена твердо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряженности в Черном море», — сказал представитель правительства в беседе с «РИА Новости».

По его словам, Турция придерживается этой позиции для сохранения действующего правового режима проливов и стабильности в регионе. Источник добавил, что Анкара продолжит соблюдать положения конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей.