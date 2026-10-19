Илон Маск считает, что многие люди будут повержены искусственным интеллектом (ИИ), и допускает, что окажется в их числе.

«Так много людей будут враз повержены сверхубедительным суперинтеллектом, и я, возможно, окажусь одним из этих людей», — написал он в X.

Ранее Маск заявлял, что нужно отказаться от названия «искусственный интеллект» и заменить его на «суперинтеллект». Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что подпишет указ о переименовании ИИ в суперинтеллект. Как говорится в документах Белого дома по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон 23-25 сентября и его встреч с американским президентом, лидеры США и Китая «договорились употреблять термин «суперинтеллект», а не «искусственный интеллект» для обозначения соответствующих новых технологий».