Прошедшие беспорядки во Франции показали, что народ больше не питает доверия к действующим властям страны и не считается с их авторитетом. Такое мнение высказала лидер парламентской фракции правой партии «Национальное объединение», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Марин Ле Пен.

«Вчера вы видели наши города, наши улицы, нашу страну изуродованными, подвергшимися жестокому обращению, разграбленными. Мы переживаем глубокий кризис доверия и власти», — написала Ле Пен в Х.

Политик добавила, что существующее положение дел должно стать для французов тревожным сигналом.