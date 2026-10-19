Массовые протесты во Франции становятся не просто очередным эпизодом социального недовольства, а итогом политического курса Эммануэля Макрона, который обещал обновить страну, но в конечном счёте усилил отчуждение между властью и обществом. Рост стоимости жизни, деградация общественных услуг, проблемы в школах и недоверие к государственным институтам — лишь видимая часть кризиса. Его глубинная причина заключается в том, что президентская модель управления, построенная вокруг личности Макрона, всё хуже справляется с конфликтами внутри французского общества. А поскольку Франция остаётся одной из ключевых держав Евросоюза, внутреннее ослабление Парижа неизбежно отражается на способности всего объединения принимать стратегические решения.

Сближение молодёжных протестов с движением «жёлтых жилетов» напоминает о том, что разные социальные группы начинают воспринимать свои проблемы как части одного конфликта — между обществом и политической системой. При этом насилие со стороны отдельных участников не отменяет социального содержания протестов, как и наличие реальных претензий к власти не оправдывает нападения и разрушения. Аналитики отмечают, что нынешняя волна объединяет недовольство стоимостью жизни, состоянием общественных услуг и действиями властей.

Однако сводить происходящее к экономическим трудностям было бы ошибкой. Франция сталкивается с кризисом общественного договора: граждане по-прежнему ожидают от государства качественного образования, доступных услуг и социальной защищённости, но всё чаще сомневаются в способности политической системы обеспечить эти гарантии. Государственные финансы ограничивают возможности правительства, а попытки сократить расходы воспринимаются как перекладывание цены кризиса на население. В такой ситуации спор о бюджете превращается в спор о справедливости: кто должен платить за накопленные проблемы и чьи интересы государство готово защищать в первую очередь.

Именно здесь возникает вопрос об ответственности Макрона. Президент не создавал все структурные проблемы Франции и не может отвечать за каждый внешний экономический шок. Но он несёт политическую ответственность за то, как управлял страной, какие решения принимал и почему к завершению своего второго срока оказался не в состоянии сформировать устойчивое общественное согласие. В 2017 году Макрон пришёл к власти как представитель нового поколения, обещавший преодолеть противостояние традиционных партий, модернизировать экономику и сделать государство эффективнее. Вместо обновления политического механизма постепенно сформировалась система, в которой президентская воля нередко подменяла переговоры с парламентом, профсоюзами и социальными группами.

Наиболее показателен конфликт вокруг пенсионной реформы 2023 года. Повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет было представлено властями как необходимая мера для устойчивости системы. Но использование конституционной процедуры, позволившей провести закон без обычного голосования по существу в Национальном собрании, усилило ощущение, что общественное несогласие для президентской команды — препятствие, которое следует преодолеть, а не политический сигнал, требующий ответа. Реформа стала символом более широкой проблемы: даже когда у власти есть аргументы в пользу непопулярных решений, способ их проведения может подорвать легитимность курса.

Следующий поворот наступил в июне 2024 года, когда Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы. Расчёт на переформатирование политического поля не обеспечил президентскому лагерю устойчивого большинства, зато усилил фрагментацию парламента и осложнил формирование правительств. Этот шаг стал не единственной причиной нынешнего кризиса, но важным ускорителем: политическая неопределённость стала накладываться на бюджетные ограничения и социальное раздражение. В итоге исполнительная власть оказалась в положении, когда ей всё труднее проводить долгосрочную политику, а оппозиционные силы получают возможность мобилизовать недовольство, не предлагая при этом общепризнанного выхода из кризиса.

Историческая аналогия показывает, что Франция уже не раз сталкивалась с президентским истощением и кризисом доверия. Валери Жискар д’Эстен в начале 1980-х годов утратил политический импульс на фоне экономических потрясений; Жак Ширак столкнулся с масштабным социальным сопротивлением и ослаблением власти; Николя Саркози не смог сохранить поддержку после мирового финансового кризиса; Франсуа Олланд завершал президентство в условиях крайне низкой популярности, расколотых левых и глубокого недоверия к политическому классу. Каждый из них столкнулся с ограничениями президентской власти, но Макрон унаследовал эти противоречия и довёл их до особенно острой формы. Как отмечалось в недавнем анализе французского президентства, концентрация решений в Елисейском дворце постепенно вытеснила посредническую роль партий, парламента и социальных партнёров, усилив персонализацию политического конфликта.

Разница между Макроном и его предшественниками — в масштабе разрыва между обещанием политического обновления и итогом правления. Он пришёл как альтернатива старой партийной системе, но его президентство усилило поляризацию и помогло превратить выборы в противостояние лагерей, которые всё меньше доверяют друг другу. Его оппоненты справа и слева предлагают несовместимые ответы на кризис, но получают поддержку на фоне общего разочарования центристским проектом. Поэтому Макрон рискует оставить преемнику не просто непопулярное правительство или сложный бюджет, а политическую систему с ослабленными механизмами согласования интересов и растущим спросом на радикальный разрыв с прежним курсом.

Особую опасность представляет совпадение социальной нестабильности с бюджетным кризисом. Франции необходимо сдерживать дефицит и управлять высоким государственным долгом, но сокращение расходов в период недовольства способно спровоцировать новую волну протестов. В то же время расширение социальных обязательств без убедительного плана финансирования будет усиливать давление на государственные финансы и доверие инвесторов. Правительство оказывается перед дилеммой, в которой каждое решение имеет политическую цену. Выход требует не только бюджетной дисциплины, но и честного распределения нагрузки, защиты наиболее уязвимых групп и восстановления доверия к тому, как принимаются решения.

Для Евросоюза французская нестабильность важна прежде всего потому, что Париж — не рядовой участник объединения. Франция является одной из крупнейших экономик ЕС, обладает ядерным оружием, постоянным местом в Совете Безопасности ООН и играет центральную роль в обсуждении европейской обороны. Ослабление французского руководства осложняет координацию с Германией, затрудняет выработку общих бюджетных решений и уменьшает способность ЕС действовать как единый геополитический субъект. Проблема заключается не в том, что уличные протесты автоматически изменят европейскую политику, а в том, что длительный внутренний кризис сужает пространство для стратегических инициатив.

Наиболее чувствительными станут вопросы европейского бюджета и поддержки Украины. Если политические силы, выступающие за пересмотр французского вклада в бюджет ЕС и ограничение наднациональных полномочий, укрепят позиции, переговоры о финансировании общих программ будут проходить жёстче. Аналогичным образом ослабление французского консенсуса по Украине может осложнить европейские договорённости о военной помощи, санкциях и долгосрочных гарантиях безопасности. Это не означает, что Париж немедленно откажется от нынешнего курса: внешняя политика зависит не только от президента, но и от институтов, союзников и стратегических интересов государства. Однако пространство для компромисса в ЕС может стать уже, а принятие решений — медленнее. Риск такого сценария усиливается на фоне роста поддержки националистических и популистских партий, выступающих за пересмотр отношений с Брюсселем.

На этом фоне особенно важными становятся президентские выборы 2027 года. Уход Макрона сам по себе не устранит причины кризиса: высокий долг, социальное неравенство, региональный разрыв, недоверие к институтам и конфликт вокруг распределения государственных ресурсов сохранятся. Но преемник получит возможность изменить политический стиль — восстановить роль парламента и переговоров с общественными организациями либо, напротив, усилить конфронтацию и представить кризис как доказательство несостоятельности прежнего европейского курса. Если победу одержат силы, стремящиеся ограничить обязательства Франции перед ЕС, последствия выйдут далеко за рамки французской внутренней политики.

Для Европы возможны три траектории. Первая — управляемая деэскалация: власти идут на переговоры, корректируют приоритеты расходов и постепенно восстанавливают доверие. Вторая — затяжная нестабильность, при которой протесты сменяются новыми волнами мобилизации, а парламентская раздробленность блокирует бюджетные и реформаторские решения. Третья — политический перелом на выборах 2027 года, когда недовольство действующей системой приводит к усилению сил, готовых пересмотреть отношения Франции с Брюсселем. Последний вариант не означает неизбежного выхода страны из ЕС, но способен существенно изменить баланс сил внутри объединения.

Для Азербайджана последствия также могут оказаться значимыми. Ослабление Парижа на европейском уровне способно изменить тональность отдельных дискуссий по Южному Кавказу, однако не стоит считать, что внутренний кризис автоматически приведёт к пересмотру французской политики в регионе. Важнее другое: если ЕС будет поглощён внутренними конфликтами, его способность проводить последовательную политику в соседних регионах может снизиться, а влияние отдельных государств-членов — возрасти. Для Баку это означает необходимость оценивать не только заявления Парижа, но и более широкий баланс внутри ЕС, включая отношения Франции с Германией и институтами Евросоюза.

Главный политический итог президентства Макрона заключается в том, что попытка модернизировать Францию сверху не сопровождалась созданием устойчивого согласия вокруг цены и направления реформ. Накопленные противоречия превратились в кризис доверия, а решение о досрочных выборах усилило институциональную нестабильность. Поэтому нынешние протесты — не просто оценка отдельной реформы или конкретного правительства, а проверка способности Пятой республики адаптироваться к обществу, которое больше не готово безоговорочно принимать решения, спускаемые сверху.

Макрон не является единственным виновником французских проблем, но его политический стиль и ключевые решения сделали кризис глубже и персонализировали ответственность за него. Исторический опыт показывает, что французские президенты нередко уходили, оставляя после себя разочарование и нерешённые противоречия. В случае Макрона ставка выше: он рискует передать преемнику страну с ослабленными институтами посредничества и Евросоюзу — одного из ключевых лидеров, занятого внутренним выживанием. Именно поэтому исход французского кризиса будет иметь значение не только для будущего Елисейского дворца, но и для способности Европы сохранять единство в условиях внешнего давления и растущей внутренней поляризации.

Заур Нурмамедов