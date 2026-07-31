1 августа в Баку стартуют Дни Вьетнама — событие, которое на первый взгляд может показаться очередным пунктом дипломатического протокола, но в действительности символизирует нечто гораздо более редкое: партнёрство, пережившее распад одной политической системы и сумевшее адаптироваться к реалиям совершенно другой. Азербайджан и Вьетнам разделяют тысячи километров, разные культурные традиции, религии и политические модели, однако их объединяет история личных контактов лидеров, берущая начало ещё в советскую эпоху. Во Вьетнаме есть старая пословица: «Пьёшь воду — помни об источнике». Она как нельзя лучше отражает принцип, которого обе страны придерживаются в отношениях друг с другом: сколько бы десятилетий ни прошло и какими бы прагматичными ни становились современные интересы, Баку и Ханой неизменно обращаются к истокам своей дружбы.

Эти истоки уходят вовсе не в 1992 год, когда независимые Азербайджан и Вьетнам официально установили дипломатические отношения, а значительно глубже. В 1959 году президент Хо Ши Мин посетил Баку, заложив основу для будущего сотрудничества, а в 1983 году Гейдар Алиев, занимавший тогда пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, посетил Вьетнам, что придало двусторонним связям новый импульс. Эти два визита — вьетнамского лидера в советский Азербайджан и будущего президента независимого Азербайджана во Вьетнам — стали фундаментом, на который спустя десятилетия опёрлась уже постсоветская дипломатия. Не случайно именно эта историческая память регулярно звучит в официальной риторике обеих стран. Во время Дней Вьетнама в Баку, прошедших в 2024 году по случаю 65-летия визита Хо Ши Мина в Азербайджан, посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде подчеркнул историческое значение той поездки, отметив ключевую роль Хо Ши Мина и Гейдара Алиева в формировании основ двусторонних отношений. В Ханое, в свою очередь, неизменно напоминают, что с исторического визита Хо Ши Мина прошло уже более шести десятилетий, а дружба между народами двух стран за это время только окрепла.

Опираясь на столь прочный символический фундамент, отношения между двумя государствами долгое время развивались достаточно сдержанно. В 1990-х и начале 2000-х годов контакты ограничивались главным образом визитами заместителей министров и взаимодействием на площадках международных организаций. Перелом наступил в середине следующего десятилетия. В 2014 году состоялся государственный визит президента Ильхама Алиева во Вьетнам, а уже год спустя с ответным визитом в Баку прибыл президент Вьетнама Чыонг Тан Шанг. Тогда же был проведён первый Азербайджано-вьетнамский бизнес-форум, положивший начало прямым контактам между деловыми кругами двух стран. Сотрудничество постепенно охватило нефтегазовую отрасль, энергетику, строительство, информационно-коммуникационные технологии, финансовый сектор, промышленность, торговлю, транспорт, туризм и фармацевтику.

Новый этап двусторонних отношений начался уже в последние годы. В мае 2025 года Баку посетил генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам — это был визит самого высокого уровня со стороны вьетнамского партийного и государственного руководства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами. По его итогам Азербайджан и Вьетнам объявили о повышении уровня отношений до стратегического партнёрства. Как подчёркивалось обеими сторонами, это открыло качественно новый этап взаимодействия не только в политической сфере, но и в торговле, экономике, образовании, культуре и гуманитарном сотрудничестве.

На протяжении многих лет главным препятствием для более тесного взаимодействия оставалась географическая удалённость и связанные с ней логистические сложности. По словам посла Азербайджана во Вьетнаме, именно 2026 год может стать переломным, поскольку решения, принятые лидерами двух стран, последовательно воплощаются в жизнь и уже начинают приносить практические результаты. Одним из наиболее заметных проектов стала подготовка к запуску прямого грузового авиасообщения между Ханоем и Баку авиакомпанией Silk Way West Airlines. Подобные шаги свидетельствуют о том, что стратегическое партнёрство постепенно переходит из сферы политических деклараций в плоскость практического экономического взаимодействия.

Именно на этом фоне становится особенно понятным, какие преимущества рассчитывает получить каждая из сторон. Для Азербайджана сотрудничество с Вьетнамом — это прежде всего элемент стратегии диверсификации внешнеэкономических связей. Экономика страны традиционно опирается на нефтегазовый сектор, поэтому развитие отношений с одной из наиболее динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии соответствует курсу на расширение несырьевого экспорта и поиск новых рынков. Кроме того, Вьетнам может стать для Азербайджана одним из каналов выхода на рынки государств АСЕАН.

Не менее важен и геополитический аспект. Азербайджан последовательно позиционирует себя как государство, соединяющее Европу и Азию, активно участвуя в работе ООН, Движения неприсоединения и Организации тюркских государств. Углубление сотрудничества с одним из ключевых партнёров Юго-Восточной Азии лишь усиливает этот образ, дополняя проводимую Баку политику развития Среднего коридора и укрепления собственной роли в качестве трансконтинентального транспортно-логистического узла.

Для Ханоя интерес к Азербайджану укладывается в более широкую стратегию диверсификации внешнеполитических и внешнеэкономических связей. Вьетнам последовательно расширяет круг партнёров по всей Евразии, стремясь снизить зависимость от традиционных направлений сотрудничества и одновременно укрепить своё присутствие на новых рынках. В этом контексте развитие отношений с Азербайджаном выглядит вполне закономерным. Страна располагает значительным энергетическим потенциалом, занимает выгодное положение на пересечении транспортных маршрутов между Европой и Азией и активно развивает логистическую инфраструктуру. Всё это делает её привлекательным партнёром для Вьетнама в сфере торговли, энергетики, образования и инфраструктурных проектов.

При этом сотрудничество давно вышло за рамки политических деклараций. Помимо регулярных бизнес-форумов и соглашений в поддержку малого и среднего предпринимательства, стороны последовательно укрепляют взаимодействие по линии правоохранительных органов. В настоящее время ведётся работа над соглашением о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а генеральные прокуратуры Азербайджана и Вьетнама договорились расширять сотрудничество в вопросах экстрадиции, оказания правовой помощи и профессиональной подготовки прокурорских кадров. Подобные договорённости свидетельствуют о том, что двусторонние отношения приобретают всё более институциональный характер.

Параллельно развивается и гуманитарное измерение сотрудничества. Баку и Ханой регулярно обсуждают расширение контактов между диаспорами, взаимодействие в сфере культуры, образования и общественной дипломатии. Всё более заметное место занимают музыкальные и культурные обмены, приуроченные к национальным праздникам обеих стран. По оценке вьетнамской стороны, подобные проекты способствуют укреплению взаимопонимания между народами и создают дополнительную основу для долгосрочного сотрудничества.

Именно в эту логику вписываются и Дни Вьетнама в Баку. В предыдущие годы программа мероприятия включала не только официальные встречи и дипломатические церемонии, но и презентации вьетнамской кухни, выступления творческих коллективов, подписание соглашений между деловыми ассоциациями, а также участие представителей Вьетнама в программах азербайджанского телевидения. Подобные инициативы позволяют поддерживать интерес к двусторонним отношениям не только на уровне государственных институтов, но и среди широкой общественности, превращая культурную дипломатию в важное дополнение к политическому и экономическому сотрудничеству.

Возвращаясь к вьетнамской пословице о воде и её источнике, можно сказать, что отношения Баку и Ханоя представляют собой редкий пример того, как символический капитал, накопленный ещё в советскую эпоху, был успешно преобразован в практическое партнёрство XXI века. Для Азербайджана это возможность расширить географию внешнеэкономических связей, укрепить позиции на азиатских рынках и подтвердить свою роль трансконтинентального транспортно-логистического узла. Для Вьетнама — ещё один канал укрепления присутствия в Евразии, развития энергетического сотрудничества и использования транспортного потенциала Каспийского региона.

Географическая удалённость по-прежнему остаётся объективным вызовом для обеих стран, однако сегодня она уже не выглядит непреодолимым препятствием. Развитие транспортных маршрутов, подготовка к запуску прямого грузового авиасообщения, расширение договорно-правовой базы и рост деловых контактов свидетельствуют о том, что азербайджано-вьетнамские отношения всё увереннее переходят от символики общей истории к прагматичному и взаимовыгодному сотрудничеству. Связь, начавшаяся с визита Хо Ши Мина в Баку более шести десятилетий назад, постепенно превращается в устойчивое стратегическое партнёрство, содержание которого определяется уже не только памятью о прошлом, но и общими интересами в будущем.

Автор

Заур Нурмамедов