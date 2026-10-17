Россия ищет новые рынки для своего газа, Китай использует переговорную силу крупнейшего потребителя, Иран рассчитывает укрепить позиции в региональной энергетике, а Азербайджан стремится сохранить свободу маневра между конкурирующими направлениями. На первый взгляд, переговоры Москвы с Пекином о новом газопроводе, предложения российским компаниям выйти на африканские рынки, обсуждение поставок в Иран и намерение SOCAR возобновить закупки у «Газпрома» относятся к разным сюжетам. Но вместе они показывают, как меняется энергетическая география Евразии и почему Южный Кавказ становится пространством пересечения интересов крупных региональных игроков.

Для Азербайджана эти изменения открывают не только коммерческие возможности, но и дополнительные инструменты внешнеполитического маневрирования. Баку располагает собственной ресурсной базой, экспортными маршрутами в направлении Турции и Европы и географическим положением, связывающим Каспийский регион с Южным Кавказом и Ближним Востоком. В отличие от России, которой необходимо компенсировать сокращение европейского рынка, Азербайджан заинтересован прежде всего в укреплении уже существующих экспортных позиций и сохранении возможности выбирать наиболее выгодные направления сотрудничества. Поэтому возможное возобновление закупок российского газа следует рассматривать не как признак переориентации азербайджанской энергетической политики, а как часть более сложной стратегии управления ресурсами и внешними связями.

Масштаб российских проблем обозначают прогнозы экспорта. По оценкам, приведенным The Moscow Times, поставки трубопроводного газа за пределы бывшего СССР могут сократиться со 185 млрд кубометров в 2021 году до 77 млрд в 2026-м и 72 млрд в 2028 году. Если прогнозы реализуются, снижение относительно уровня 2021 года превысит 60%. Для Москвы это означает необходимость не просто найти новых покупателей, а сформировать альтернативную систему долгосрочного спроса, способную обеспечить приемлемую доходность поставок. Но каждый новый рынок требует собственной инфраструктуры, инвестиций и договоренностей, а потенциальные партнеры понимают, что российская потребность в переориентации усиливает их переговорные позиции.

Наиболее наглядно это проявляется в отношениях с Китаем. Проект «Сила Сибири — 2», предполагающий поставки российского газа через Монголию, мог бы существенно расширить восточное направление экспорта. Однако переговоры о коммерческих условиях затянулись, прежде всего из-за разногласий по цене. Пекин заинтересован в дополнительных источниках энергоснабжения, но не собирается компенсировать России потерю европейского рынка за счет принятия невыгодных условий. Китай располагает альтернативными поставщиками, импортирует сжиженный природный газ и развивает собственные энергетические мощности, поэтому российское предложение остается для него одним из вариантов, а не безальтернативным решением.

В этом заключается принципиальная асимметрия российско-китайского энергетического партнерства. Москва нуждается в крупном покупателе, способном обеспечить сбыт значительных объемов на десятилетия, тогда как Пекин может выбирать условия и не торопиться с заключением соглашения. Политическое сближение двух стран не устраняет различий в их коммерческих интересах. Более того, чем сильнее Россия рассчитывает на китайский рынок, тем важнее становится готовность Пекина покупать газ по согласованной цене. Переориентация на Восток способна расширить российские возможности, но одновременно создает риск новой зависимости от ограниченного числа покупателей.

Именно этот риск объясняет стремление Москвы развивать сотрудничество с другими регионами, включая Африку. Российские предложения охватывают не только поставки топлива, но и геологоразведку, разработку месторождений, строительство энергетических объектов и передачу технологий. Такой подход позволяет закрепляться на новых рынках через инфраструктурные проекты и долгосрочные связи с государствами-партнерами. Однако Африка не может быстро заменить европейский спрос: различия в платежеспособности стран, ограниченность транспортной инфраструктуры и потребность в значительных инвестициях превращают это направление в долгосрочную стратегию, а не в оперативное решение экспортной проблемы.

Для России это означает, что географическое расширение не гарантирует восстановления прежних доходов. Чем больше затрат требуется для выхода на новые рынки, тем острее становится вопрос об экономической отдаче проектов. В этом отношении положение Азербайджана существенно отличается: страна уже встроена в систему региональных и международных газовых поставок и может развивать экспорт, опираясь на существующую инфраструктуру и собственные долгосрочные связи с покупателями.

Именно поэтому Южный Кавказ приобретает особое значение в новой энергетической конфигурации. Россия рассматривает регион как пространство для сохранения экономического присутствия, Иран заинтересован в расширении трансграничной торговли, Турция стремится укрепить роль энергетического узла между производителями и потребителями, а Азербайджан располагает возможностью соединять каспийские ресурсы с рынками западного направления. При этом Баку не контролирует всю региональную инфраструктуру, но его географическое положение и экспортные возможности позволяют ему участвовать в формировании энергетических связей, а не просто следовать решениям более крупных держав.

Эта роль особенно важна на фоне переговоров «Газпрома» с Национальной газовой компанией Ирана о маршруте нового трубопровода. Для Москвы проект представляет потенциальный дополнительный канал поставок и возможность укрепить связи с Тегераном. Иран, в свою очередь, может рассчитывать на развитие транзитных и своповых операций, а также на усиление собственного значения в региональной торговле. Однако обе страны должны согласовать цену, инфраструктурные затраты и распределение коммерческих преимуществ. Несмотря на крупные запасы газа, Иран сталкивается с собственными ограничениями в обеспечении внутреннего спроса и развитии транспортных мощностей, поэтому экономическая логика импорта должна быть обоснована конкретными потребностями и маршрутами дальнейших поставок.

Для Азербайджана российско-иранский проект имеет значение не только как отдельная инфраструктурная инициатива. Любое изменение газовых потоков в Каспийском регионе и вокруг него способно повлиять на условия торговли, роль транзитных государств и конкуренцию за экспортные направления. Если Иран сможет укрепить позиции регионального распределительного узла, это изменит параметры энергетического взаимодействия на юге Каспия. Если же российские поставки будут ограничены двусторонними потребностями, влияние проекта окажется более узким. Поэтому его последствия для Азербайджана следует оценивать не через предположения о неизбежной конкуренции или сотрудничестве, а через конкретные параметры маршрута, объемов и конечных рынков.

На этом фоне заявление вице-президента SOCAR Эльшада Насирова о намерении возобновить закупки газа у «Газпрома» приобретает особую значимость. Оно показывает, что азербайджанская энергетическая политика допускает прагматичное взаимодействие с Россией даже при наличии собственных экспортных ресурсов и связей с другими рынками. При этом конкретные объемы и сроки возможных закупок пока не определены, поэтому говорить о масштабном изменении газового баланса страны преждевременно.

Сам факт импорта не противоречит статусу Азербайджана как экспортера. Для энергетического рынка важен не только объем собственной добычи, но и то, как распределяются ресурсы между внутренним потреблением, сезонными потребностями и внешними контрактами. Если закупка российского газа экономически оправданна, она может позволить гибче использовать собственную добычу и направлять дополнительные объемы на экспорт. Но результат зависит от закупочной цены, транспортных расходов и условий контрактов. Без этих данных нельзя утверждать, что возобновление поставок автоматически увеличит азербайджанский экспорт или принесет стране определенный финансовый эффект.

Геополитический смысл здесь заключается в способности Баку разделять коммерческое сотрудничество и стратегическую зависимость. Азербайджан может покупать газ у России, развивать энергетические отношения с Ираном и Турцией и одновременно сохранять заинтересованность в поставках на европейские рынки. Эти направления не обязательно исключают друг друга, пока каждое соглашение отвечает национальным экономическим интересам и не ограничивает свободу дальнейших решений. Именно такая гибкость отличает позицию страны от ситуации, в которой экспортная модель зависит от одного доминирующего покупателя.

При этом Азербайджан не находится вне конкуренции. Россия стремится восстановить экспортные позиции, а Баку заинтересован в продвижении собственного газа на внешние рынки. В зависимости от цены, объемов и структуры контрактов интересы двух стран могут совпадать, но могут и расходиться. Поэтому возможные закупки у «Газпрома» не следует трактовать как переход Азербайджана в сферу российского энергетического влияния. Гораздо точнее рассматривать их как потенциальный инструмент двусторонней торговли, условия которого должны оцениваться по коммерческому результату.

Не менее важен европейский фактор. Для Азербайджана экспорт газа в Европу имеет не только экономическое, но и внешнеполитическое значение: поставки укрепляют отношения с покупателями и повышают роль Баку в диверсификации энергетического снабжения. Южный газовый коридор связывает каспийские ресурсы с Турцией и европейским рынком, придавая Азербайджану значение поставщика, способного участвовать в снижении зависимости отдельных государств от ограниченного круга источников. Это не означает, что азербайджанский газ способен самостоятельно заменить российские объемы или полностью удовлетворить европейский спрос, но он является одним из элементов более широкой политики диверсификации.

В этой ситуации Баку важно не допустить, чтобы гибкость двусторонней торговли обернулась ограничением собственных экспортных возможностей. Если импорт российского газа окажется выгодным и будет соответствовать внутреннему балансу, он может дополнять существующую модель. Если же коммерческие условия не обеспечат достаточных преимуществ, сам факт политической готовности к сотрудничеству не станет достаточным основанием для закупок. Азербайджанская энергетическая стратегия сохраняет ценность именно потому, что позволяет сопоставлять разные варианты и не привязывать национальные интересы к единственному партнеру.

Таким образом, Азербайджан следует рассматривать не как периферийного участника российской попытки найти новые рынки, а как самостоятельный фактор региональной энергетической геополитики. Его значение определяется сочетанием собственных ресурсов, экспортной инфраструктуры, связей с Турцией и Европой и возможностью поддерживать рабочие отношения с Россией и Ираном. Баку не способен единолично определять направление энергетических потоков Евразии, однако может влиять на их конфигурацию через решения о закупках, экспорте, инфраструктурном сотрудничестве и долгосрочных контрактах.

Для России нынешняя перестройка газового экспорта становится испытанием способности сохранить экономическое влияние после сокращения европейского направления. Для Китая она создает возможность добиваться выгодных условий, для Ирана — шанс укрепить региональную роль, а для Азербайджана — пространство для маневра и защиты собственных экспортных интересов. В этом и заключается главное различие между позициями участников: Москва вынуждена искать альтернативу прежней модели, тогда как Баку может выбирать между несколькими направлениями сотрудничества, опираясь на уже существующие маршруты и связи.

Однако эта свобода не безгранична. Она зависит от объемов добычи, внутреннего спроса, пропускной способности инфраструктуры, инвестиционных возможностей и условий международных контрактов. Поэтому стратегическое преимущество Азербайджана заключается не в возможности заменить одного партнера другим, а в способности не допустить чрезмерной зависимости от любого из них.

В конечном счете перестройка газового рынка показывает, что контроль над ресурсами больше не гарантирует контроля над условиями торговли. Россия может предлагать новые маршруты, Китай — определять приемлемую цену, Иран — стремиться к роли регионального узла, а Азербайджан — использовать свое положение для укрепления энергетической самостоятельности. Для Баку главная задача состоит в том, чтобы превратить географическое преимущество в устойчивую экономическую и внешнеполитическую позицию, сохраняя доступ к различным рынкам и не позволяя текущим коммерческим решениям ограничивать стратегический выбор страны.

Автор

Заур Нурмамедов