Крупнейший фонд Нидерландов ABP вывел 10 млрд. евро из компаний, добывающих ископаемое топливо в рамках курса на «озеленение» инвестиций.

Как передает #, об этом пишет Bloomberg.

Согласно информации, крупнейший в Европе пенсионный фонд для госслужащих и учителей в Нидерландах Stichting Pensioenfonds ABP полностью избавился от всех ликвидных активов в нефтегазовом секторе и угольной промышленности на сумму около 10 млрд. евро.

Как заявил глава наблюдательного совета ABP Хармен ван Вейнен, в первом квартале 2023 года фонд продал последние акции, облигации и фьючерсы на нефть, связанные с ископаемым топливом. ABP выполнил взятые в 2021 году обязательства по выводу большей части экспозиции в объеме 15 млрд. евро.

Тем не менее около 4,8 млрд. евро в портфеле ABP по-прежнему приходится на неликвидные вложения в нефтегазовые активы — доли в непубличных компаниях, фондах прямых инвестиций и хедж-фондах. Полный выход из этих инвестиций займет у фонда несколько лет из-за долгосрочных контрактов.

В ABP объяснили, что не хотят больше инвестировать в компании, чья деятельность вредит климату или биоразнообразию, так как видят в этом риск в условиях перехода к низкоуглеродной экономике.