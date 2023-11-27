В целях более длительного использования сложившегося опыта военнослужащих повышается минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию в качестве военнослужащего.

Как сообщает #, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменения в законы «О статусе военнослужащих”, «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы», «О трудовых пенсиях», «О воинской обязанности и военной службе», поступивших в Милли Меджлис.

Предлагается увеличить минимальную выслугу лет для выхода на пенсию в качестве военнослужащего с 20 до 25 календарных лет.

Указанное изменение предполагает увеличение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда структур.