Азербайджанский атлет Артем Алиев рассказал в интервью # самые интересные подробности своей победы в историческом ультрамарафоне Ханкенди-Баку, в котором, напомним, приняли участие 64 атлета из 4-х стран мира:

— Артем, вы — человек известный в Баку, практически каждый видел ваши тренировки на бульваре. Но мало кто знает, что вы — сам себе тренер, наставник и мотиватор. Правда ли, что все ваши результаты, включая эту историческую победу, были достигнуты без всяких финансовых вложений?

-Именно так. Тем самым я хочу показать людям, что каждый из нас способен творить историю. На своем примере я хочу доказать, что спорт доступен всем. Очень важно верить в себя, в свои силы и свои возможности. Человек всегда способен на большее, нежели может себе представить. И, конечно же, нет предела совершенству. Уже более 6 лет я не покупаю обувь для бега. Никогда не пользовался дорогими умными часами для спорта.

-А в каких кроссовках вы покорили маршрут Ханкенди — Баку?

-На мне были кроссовки б/у, чужие, мне их подарили всего за 4 дня до старта. Я вообще ногами их не должен был чувствовать. Никаких карбонных пластин внутри, до 8 мм, или выше, что является технологическим допингом, я не использую. Многие атлеты привезли с собой по пять пар обуви, так принято, на каждый день. В прошлый раз я выиграл марафон в 100 километров в дырявой обуви Адидас со стертой подошвой. В этот раз на мне были «найки». На 12 километре маршрута у меня порвалась левая пара, на 14-правая. Но я продолжил бежать в этих рваных кроссовках, и победил!

-Вы ломаете все стереотипы, вы сверхчеловек?

-Я самый обычный человек, который всего добился сам. Смог я — сможет каждый. Нужно лишь совмещать физические достижения с правильной философией расчета собственных сил, выработать идеальный план тренировок на каждый день, постоянно придумывать себе новые спортивные задачи и реализовывать их. У меня своя тренировка. Я никогда не верил в оборудование и экипировку. Люди покупают все на свете, сразу, и обвесив себя всем этим, чувствуют и ощущают себя спортсменами, но это — несерьезный подход.

-Кому посвятили свою историческую победу?

-Как я и говорил все 5 дней марафона, я посвящаю свой забег всем тем, кто пал смертью героя за нашу землю. Моя победа посвящается всем шехидам, память о которых навсегда будет в каждом из нас. Я также хочу поблагодарить нашего главнокомандующего, всеми любимого президента Ильхама Алиева и вице -президента Мехрибан Алиеву. Она — путеводная звезда нашего народа!

-Артем, от всего сердца поздравляем вас с победой! Как себя чувствуете после такой большой дистанции?

-Чувствую себя прекрасно. Не могу сказать, что столкнулся с какими-то трудностями, мне все понравилось. Мне было легко. Каждый день я напоминал всем участникам, что мы – одна семья. И участники, и организаторы очень помогали друг другу. После финиша и церемонии награждения я пришел домой, и вскоре вновь отправился на тренировку.