О спорт, ты — мир! Эта краткая, и в то же время всеобъемлющая фраза принадлежит Пьеру де Кубертену. Знал бы идеолог современного олимпийского движения насколько мелкие людишки в наше время обесценили его знаменитую фразу.

К сожалению, сегодня спортивный дух уступил место «золотому тельцу» и «грязной» политике. Чем дальше, тем больше те или иные спортивные состязания, матчи отдаются на подкуп деньгам, и что еще хуже, становятся политизированными.

И если раньше, во времена Кубертена и немного позже, спорт и политика отделялись друг от друга, то сегодня они почти слились в одно единое целое.

Наглядным примером тому является инцидент, который произошел на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Братиславе (Словакия).

Так, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оказался в центре скандала на чемпионате Европы.

Сменивший российское спортивное гражданство на албанское Чермен Валиев 9 апреля в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг победил олимпийского чемпиона, россиянина Заурбека Сидакова.

Награждал бойцов в этой весовой категории Мамиашвили, во время вручения медали Валиеву он обменялся репликами с борцом, а затем в грубой форме надел на него медаль и пожал руку спортсмену. Валиев же продемонстрировал свое недовольство действиями Мамиашвили.

Телеграм-канал «Вольная борьба» сообщил, что Мамиашвили назвал спортсмена предателем, а главный тренер сборной Азербайджана Хетаг Гозюмов возмутился поведением главы федерации.

Естественно, Мамиашвили, который долгое время пребывает в российском обществе, открестился от сказанного. И ничего удивительного в этом нет. Раз уж высшее руководство России в контексте российско-украинской войны нагло утверждает, что Украина является агрессором и оккупантом, то с бывшего спортсмена «взятки гладки».

В разговоре с ТАСС Мамиашвили подчеркнул, что никакой грубости с его стороны не было. «Что произошло? Да ничего — энергично поздравил, надел медаль, пожал ему руки, на этом все закончилось. Если что-то хотят найти в этой ситуации, конечно, найдут. Захотят — волосы на моей голове найдут», — сказал он.

При этом Мамиашвили не стал скрывать свое недовольство решением Валиева сменить спортивное гражданство.

«Национальная команда его готовила, но сегодня он уже под албанским флагом со слезами на глазах. Может, его это смутило? Вот таким, как Чермен, какая разница, какой флаг? Сегодня — албанский, завтра — болгарский, — отметил Мамиашвили.

Начнем с того, что грубость и неприязнь российского «патриота» запечатлены на видеокадрах. Видимо, Мамиашвили был глубоко уязвлен, что Валиев не только оказался «предателем», но и победил россиянина. А это уже политический просчет российской Федерации по борьбе, которую и возглавляет Мамиашвили. Проиграл бы россиянин словаку или венгру – ничего страшного. Отношения России с этими странами близкие. А вот то, что Албания одержала верх – грубейший промах.

А что касается предательства, то отметим, что Мамиашвили- грузин по национальности – занимает вышеотмеченный пост с 2001 года.

Ровно через 7 лет Россия вторгнется в Грузию – начнется восьмидневная война. Отказался ли Мамиашвили от своего поста, выразил ли протест против российского произвола в отношении соотечественников? Нет, конечно.

Кстати, по иронии судьбы Мамиашвили является уроженцем Украины. И опять же Россия совершает агрессию в отношении его Родины. И вновь молчание. Так кто же является предателем без всяких кавычек? Причем, дважды предателем…