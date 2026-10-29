Вице-президент США Джей Ди Вэнс в письме секретарю Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсену Резаи сообщил о готовности лично возглавлять американскую сторону на переговорах с исламской республикой. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Вэнс передал послание через Катар. Вице-президент предложил в скором времени провести встречу представителей США и Ирана и отметил, что мог бы возглавить переговоры со стороны Вашингтона. Согласно информации газеты, иранские власти позитивно восприняли предложение Вэнса, которого считают влиятельной фигурой, способной положить конец боевым действиям.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Вэнс направил упомянутое письмо по указанию президента США Дональда Трампа. Как утверждалось в публикации, вице-президент рассчитывал выяснить, достаточно ли у Тегерана и Вашингтона точек соприкосновения, которые позволили бы убедить Трампа не возвращаться к боевым действиям в ближайшие недели. Издание отмечало, что направленное Вэнсом письмо не содержало конкретных мирных предложений.