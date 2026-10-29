Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как передает #, в письме говорится:

Уважаемый господин Президент!

Дорогой брат!

По случаю национального праздника братской Турецкой Республики — Дня Республики 29 октября — мне приятно от своего имени и от имени азербайджанского народа передать Вам и в Вашем лице всему турецкому народу самые искренние поздравления и добрые пожелания.

Азербайджан и Турцию связывают узы подлинной дружбы и братства, прошедшие испытание историей. Благодаря Шушинской декларации, которую мы совместно подписали с Вами в 2021 году, отношения между нашими странами достигли наивысшего уровня — уровня союзничества, обретя качественно новое содержание и сущность.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а братской Турецкой Республике и её народу — мира, спокойствия и процветания.