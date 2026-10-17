Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил информацию о том, что как минимум 1,5 тысячи военных стран Североатлантического альянса (НАТО) в ноябре отработают в Польше сценарий развертывания европейских сил на Украине после возможного прекращения огня. Об этом сообщает Independent.

Стритинг отметил, что британские войска примут участие в «крупных учениях» и присоединятся к французским и немецким солдатам. Цель учений — убедиться в готовности сил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после окончания конфликта с Россией.

«Мы планируем достичь мира и свободы, которые хотим видеть, благодаря нашему руководству коалицией желающих. В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше, чтобы убедиться в нашей готовности поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, которые потребуются Украине», — отметил он.

До этого издание Times написало, что около 1,5 тысяч военнослужащих, в том числе из Великобритании, Франции и Германии, отправятся в Польшу в следующем месяце для участия в послевоенных миротворческих учениях.