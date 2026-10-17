Президент США Дональд Трамп воспользовался правом отмены масштабных санкций против России, предусмотренных законом, который он сам подписал в сентябре.

Эти ограничения создавали препятствия для его усилий по снижению цен на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в США, пишет Bloomberg. Отмечается, что Трамп применил положение о возможности отмены санкций, содержащееся в законе, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Издание уточнило, что этот закон задумывался как инструмент наказания России за войну против Украины.

«Отменяю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных «законом Грэма». Я направил в Конгресс официальное уведомление о том, что подобная отмена в данный момент отвечает национальным интересам США», — объяснил Трамп.

Законопроект давал Трампу 30 дней на введение 100% пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал введение санкций против многочисленных российских предприятий и 500% пошлин на весь импорт российской энергопродукции в США. И этот месячный срок должен был истечь завтра 18 октября.

Согласно документу, пошлины формально остаются в силе, однако их применение приостанавливается. Это означает, что Трамп при желании может ввести их в действие в любой другой момент.

Издание отметило, что «закон Грэма» мешал Трампу, который объявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля.

Кроме того, отмена антироссийских санкций посволит избежать потенциального конфликта с крупнейшими покупателями российских энергоносителей – Китаем, Индией и Турцией.