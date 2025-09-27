Глава МИД Ирана Аббас Арагчи 26 сентября в ходе своего выступления после голосования Совбеза Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по российско-китайскому проекту резолюции призвал председателя СБ ООН объявить решение о введении санкций против исламского государства незаконным.

«Мы призываем председателя Совета Безопасности объявить сегодняшнее решение незаконным. Мы также призываем генерального секретаря избегать попыток восстановить санкционные механизмы», — сказал он.

По его словам, любые попытки по восстановлению прошлых антииранских санкций необходимо отвергнуть.