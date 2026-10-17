Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направился в Багдад для участия в 52-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС), которое пройдет 17-18 октября.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По информации телеканала, в ходе визита он также проведет двусторонние переговоры с главами внешнеполитических ведомств ряда стран-участниц.

Заседание Совета министров иностранных дел ОИС пройдет под девизом «Диалог и солидарность — две ключевые основы содействия миру и устойчивому развитию».

Встреча пройдет на фоне продолжающейся напряженности в отношениях США и Израиля с Ираном, а также обострения ситуации в Йемене, что усиливает обеспокоенность вопросами региональной безопасности и стабильности поставок энергоресурсов.