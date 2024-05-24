Премьер-министры Азербайджана, Армении и Узбекистана не приняли участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ, прошедшем в Ашхабаде.

Как передает ТАСС, от Азербайджана на встрече присутствовал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев.

Армению и Узбекистан представляли на встрече постоянный полномочный представитель Армении при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Беларуси Размик Хумарян и вице-премьер — министр экономики и финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров соответственно.