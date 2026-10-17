Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на $2,78 или на 2,3%, составив $116,26 за баррель.
Об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на $3,07 или на 2,8%, и составила $105,42.
В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне $65.