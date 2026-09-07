Мецаморская АЭС оказалась в парадоксальном положении. Атомная станция, которую Ереван рано или поздно должен вывести из эксплуатации, одновременно остается одним из главных гарантов устойчивости национальной энергосистемы. Второй энергоблок, построенный еще в советский период, продолжает работать благодаря масштабной модернизации и продлению ресурса. Но время работает против него: полноценной замены АЭС у Армении пока нет.

По этой причине главный вопрос сегодня заключается уже не только в безопасности старого реактора. Важнее другое: успеет ли Ереван создать новую атомную генерацию до того, как дальнейшая эксплуатация действующего блока станет технически или экономически неоправданной?

История Мецаморской АЭС показывает, насколько сложно для Армении отказаться от этой мощности. Два энергоблока с реакторами ВВЭР-440 были введены в эксплуатацию в 1970-х годах. После Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года оба энергоблока были остановлены. Первый энергоблок так и не вернулся в строй, а второй был перезапущен в ноябре 1995 года на фоне энергетического кризиса и дефицита генерирующих мощностей.

С тех пор Мецаморская АЭС превратилась из временного решения в один из фундаментальных элементов армянской энергетики. Второй блок в разные годы обеспечивал около трети национальной выработки электроэнергии. Поэтому его остановка без заранее подготовленной замены означала бы необходимость быстро компенсировать крупный объем базовой генерации за счет тепловых станций, импорта, возобновляемых источников или новых мощностей.

При этом спор о безопасности станции нельзя сводить к ее возрасту. Мецаморская АЭС проектировалась с учетом сейсмических нагрузок, а после возобновления работы прошла несколько этапов модернизации. Однако старение оборудования остается объективным фактором риска. Для энергоблока такого возраста критическое значение имеют состояние металла и строительных конструкций, трубопроводов, кабельных систем, оборудования второго контура и систем безопасности. В 1982 году на втором блоке произошел крупный пожар в кабельных тоннелях, не ставший радиационной аварией, но продемонстрировавший важность надежности всей инфраструктуры станции.

Масштабная модернизация 2015–2021 годов при участии российской атомной отрасли существенно изменила техническое состояние блока. Были заменены и модернизированы ключевые элементы оборудования и систем безопасности, а электрическая мощность увеличена примерно до 440 МВт. В 2021 году проведен термический отжиг корпуса реактора, позволивший восстановить характеристики металла примерно до 85% от первоначального состояния.

Но модернизация не превратила старый реактор в новый. Она дала Армении время, которое сегодня пытаются использовать власти. Второй этап продления ресурса предусматривает обоснование дальнейшей безопасной эксплуатации блока до 2036 года. В апреле текущего года Мецаморская АЭС была выведена из энергосистемы для масштабного комплекса плановых ремонтных и модернизационных работ в рамках программы продления срока эксплуатации. Работы продолжались 153 дня и завершились в соответствии с графиком: 1 сентября второй энергоблок был перезапущен и подключен к единой энергосистеме Армении. Сейчас энергоблок работает в штатном режиме, а его мощность постепенно увеличивается.

Но при этом 2036 год нельзя рассматривать как автоматически гарантированный срок: дальнейшая эксплуатация зависит от выполнения технических требований и решений регулирующего органа. Более того, армянское руководство уже допускает продление работы станции до 2046 года. Однако здесь возникает стратегическая ловушка. Временная мера может превратиться в постоянную стратегию, если строительство нового реактора будет откладываться.

Европейский союз последовательно выступает за своевременный и безопасный вывод АЭС из эксплуатации, одновременно подчеркивая необходимость создания замещающих энергетических мощностей. Для Еревана это означает простую, но жесткую реальность: закрыть станцию технически возможно, но закрыть ее без замены значительной части генерации — гораздо сложнее.

Именно поэтому судьба Мецаморской АЭС уже выходит далеко за рамки внутренней энергетики Армении. Южный Кавказ формирует новую систему энергетических связей. Азербайджан усиливает позиции крупного поставщика и экспортера энергии, Турция превращается в ключевой энергетический и транспортный узел, а Иран остается для Армении важнейшим южным направлением.

Армяно-иранское сотрудничество имеет здесь особое значение. Ереван получает иранский газ, поставляя взамен электроэнергию по схеме «газ в обмен на электричество». Стороны также обсуждают расширение энергетического взаимодействия и развитие инфраструктуры трансграничной передачи. Для Армении это создает дополнительный канал балансировки энергосистемы и снижает зависимость от одного внешнего направления.

Но Иран не способен автоматически заменить Мецаморскую АЭС. Газ может поддерживать тепловую генерацию, а трансграничные линии — расширять возможности импорта и экспорта электроэнергии. Однако такая модель повышает зависимость Армении от внешних поставок, инфраструктуры и политической стабильности соседних государств. Иран дает Еревану пространство для маневра, но не полноценную замену собственной базовой генерации.

То же относится к формирующейся региональной энергетической системе с участием Азербайджана и Турции. Ее развитие предоставляет Армении потенциально больше возможностей для торговли энергией, но одновременно ставит перед ней принципиальный вопрос: останется ли страна самостоятельным производителем значительной части необходимой ей электроэнергии или постепенно превратится в потребителя регионального рынка.

На этом фоне Мецаморская АЭС становится не просто атомной станцией, а инструментом энергетической автономии. И здесь появляется российский фактор. Россия десятилетиями участвовала в эксплуатации, техническом сопровождении и модернизации станции. Пока действует нынешний реактор, российская технологическая цепочка сохраняет стратегическое значение для армянской атомной энергетики.

Но вопрос о новом энергоблоке способен полностью изменить эту конфигурацию. Армения рассматривает предложения России, США, Китая, Южной Кореи и Франции, а выбор технологии определит, кто получит долгосрочное присутствие в ее атомном секторе. Речь идет не только о строительстве реактора. Вместе с ним в страну приходят поставщики топлива, сервисные компании, специалисты, системы лицензирования, технические стандарты и многолетняя зависимость от конкретной технологической платформы. Поэтому борьба за новый армянский атомный проект — это борьба не только за рынок, но и за стратегическое влияние.

Особое значение получило американское направление. В феврале 2026 года премьер-министр Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали совместное заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. Если американские технологии получат место в будущей армянской атомной энергетике, Вашингтон сможет закрепиться в одном из наиболее чувствительных секторов страны на десятилетия.

Для России это означает риск потери не просто контракта, а части технологического присутствия, которое Москва сохраняла в Армении даже на фоне общего ухудшения своих региональных позиций. Таким образом, вокруг Мецаморской АЭС пересекаются сразу несколько интересов. Россия стремится сохранить технологическую преемственность. США получают возможность предложить альтернативную атомную платформу. Китай и Южная Корея расширяют пространство выбора Еревана. Европа заинтересована в безопасном выводе старого блока. Одновременно Азербайджан и Турция перестраивают региональную энергетическую архитектуру, а Иран сохраняет для Армении значение южного энергетического канала.

Но вся эта геополитическая конкуренция упирается в один фактор — время. Ереван рассчитывает определиться с технологией нового атомного объекта в ближайшие годы, потенциально уже в 2027-м. Однако выбрать реактор значительно проще, чем построить его. Необходимы финансирование, лицензирование, инфраструктура, подготовка специалистов, производство оборудования и подключение к энергосистеме. Между политическим решением и первой электроэнергией могут пройти годы.

Особенно сложным остается вопрос малых модульных реакторов. Армения рассматривает SMR как один из вариантов будущей атомной генерации, однако мировая практика показывает, что технологическая перспективность еще не означает экономической готовности. Отмена проекта NuScale в США после существенного роста прогнозируемой стоимости стала наглядным примером того, насколько быстро первоначальные расчеты могут измениться.

Для Еревана это означает, что времени для экспериментов немного. Если к 2036 году новая генерация не будет готова, перед Арменией останется выбор между очередным продлением ресурса Мецаморской АЭС и более высокой зависимостью от тепловой генерации, импорта и внешних энергетических маршрутов.

Первый вариант увеличивает зависимость от стареющей инфраструктуры. Второй — от внешних поставок топлива, электроэнергии и политической устойчивости соседних систем. Именно здесь проявляется главный парадокс Мецаморской АЭС. Чем больше у Армении внешних энергетических возможностей — российское направление, иранский газ, региональная торговля, возобновляемая энергетика, потенциальный импорт, — тем легче ей пережить остановку старого реактора. Но одновременно тем больше факторов, определяющих устойчивость энергосистемы, оказывается за пределами непосредственного контроля Еревана.

Поэтому новая АЭС нужна Армении не только для замены старого блока. Она нужна для сохранения собственной энергетической субъектности. Мецаморская АЭС дает Еревану то, чего не может дать ни один внешний партнер, — крупный источник базовой генерации внутри страны. И именно поэтому вопрос о ее будущем неизбежно превращается в вопрос о будущем энергетического суверенитета Армении.

2036 год в этом смысле — не просто дата очередного продления ресурса. Это дедлайн, к которому Ереван должен создать новую энергетическую опору. Если этого не произойдет, страна окажется перед необходимостью выбирать между продлением старой инфраструктуры и расширением зависимости от внешних источников.

А значит, спор о Мецаморской АЭС на самом деле является вопросом о том, какой будет Армения после закрытия объекта. Она может сохранить атомную генерацию и получить нового технологического партнера. Может сделать ставку на газ, возобновляемые источники и региональную торговлю. Может попытаться объединить эти направления, используя Иран, региональные сети и новые мощности как взаимодополняющие элементы.

Но в любом случае выбор нового реактора будет иметь последствия далеко за пределами энергетики. Он покажет, насколько Армения готова сохранять самостоятельность в производстве электроэнергии, насколько глубоко она будет интегрироваться в энергетическую систему Южного Кавказа и какая внешняя технологическая сила получит долгосрочную опору в стране.

Мецаморская АЭС пережила советскую эпоху, землетрясение, остановку, энергетический кризис и несколько этапов модернизации. Теперь этот объект оказался в центре уже другой борьбы — за будущую географию энергетической зависимости Армении. Россия пытается сохранить технологическую базу. США получают возможность войти в армянский атомный сектор. Иран остается южным энергетическим каналом. Азербайджан усиливает роль экспортера энергии, а Турция — роль регионального энергетического узла.

На этом фоне старый реактор становится своеобразным счетчиком обратного отсчета. Каждый год продления дает Армении время — и одновременно сокращает пространство для промедления. Поэтому главный вопрос Мецаморской АЭС сегодня звучит уже не так: можно ли еще продлить жизнь старого реактора? Вопрос гораздо жестче: успеет ли Армения построить новый атомный фундамент до того, как старый перестанет ее поддерживать — и кто получит право заложить этот фундамент?

Автор

Заур Нурмамедов